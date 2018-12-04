Господдержка позволит увеличить производство молока на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Господдержка животноводства и производства молока позволила аграриям Ставропольского края приобрести более 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота в 2018 году. Это позволит увеличить производство молока более чем на 11 тыс. тонн в 2019 году, сообщает во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Новым направлением поддержки в отрасли в крае в 2018 году стало субсидирование затрат по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления. На это направление было выделено порядка 120 млн рублей.

"Приобретено 1 тыс. голов племенного <...> молодняка из Ленинградской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Ярославской областей и Удмуртской Республики. Дополнительный прирост производства молока от приобретенного племенного поголовья в 2019 году составит около 7 тыс. тонн", - цитирует пресс-служба первого замминистра Алексея Руденко.

Кроме того, в рамках компенсации затрат на приобретение технологического оборудования или племенного скота для молочно-товарных ферм в 2018 году фермеры региона смогли закупить еще 305 голов племенного молодняка. Это позволит увеличить производство молока в 2019 году еще на 4,5 тыс. тонн.

По данным краевого минсельхоза, численность коров во всех хозяйствах края сейчас составляет 179 тыс. голов, в хозяйствах всех категорий произведено 520 тыс. тонн молока с начала года. Ранее власти края сообщали, что господдержка и темпы развития отрасли позволят увеличить производство молока в крае на 15% к 2021 году.