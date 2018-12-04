Переоценка запасов Кисловодского месторождения минеральных вод завершится до 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. "Кавминкурортресурсы" (КМКР) планируют провести переоценку запасов Кисловодского месторождения минеральных вод до 2020 года. Эта работа позволит определить допустимые объемы добычи на месторождении, сообщил ТАСС руководитель КМКР Евгений Левицкий.

"Переоценка запасов в настоящий момент идет по Кисловодскому месторождению, планируем ее завершить до 2020 года. Это большая работа, переоценивается все месторождение, несколько участков - Центральный, Подкумский, Ольховский участки", - сказал он.

По данным КМКР, официальная история месторождения начинается с 1798 года, когда здесь был открыт первый лечебный сезон. На месторождении находится один из самых популярных источников - нарзановый.

По словам Левицкого, переоценка запаса проходит и на других месторождениях. "В настоящий момент начата работа по Ессентукскому месторождению, все его участки, все недропользователи участвуют в этой работе. Такая же работа ведется по Бештаугорскому месторождению, такая же работа планируется сейчас по Нагутскому месторождению, работа ведется по всему региону Кавказских Минеральных Вод", - пояснил руководитель КМКР.

Работу ведут недропользователи под контролем территориального управления Федерального агентства по недропользованию РФ. "Итогом должны стать утвержденные запасы, где каждому недропользователю разрешат добывать в определенном количестве воду, эта вода должна будет соответствовать определенному качеству ближайшие десять лет до следующей переоценки. В результате этой добычи не должен быть причинен ущерб ни качеству, ни состоянию недр", - отметил Левицкий.

КМКР - крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, 51% акций принадлежит Российской Федерации. КМКР владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений - Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, около 200 скважин минеральной воды, порядка 64 км минералопроводов.