Прививки против гриппа сделали более 1,1 млн жителей Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,1 млн человек в Ставропольском крае сделали прививки против гриппа до начала эпидсезона в нынешнем году, сообщили во вторник ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В крае прививочная кампания против гриппа близится к завершению. <...> Иммунизировано более 1,1 млн человек, в том числе 303 тыс. детей", - уточнили в управлении.

Для иммунизации тех, кто не вошел в национальный календарь прививок, вакцины закупили за счет средств краевого бюджета, работодателей, также граждане могу привиться за собственные средства. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ субъектам рекомендовано охватить прививками не менее 45% населения и не менее 75% лиц из групп риска.

Медики отмечают, что сейчас эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Ставропольском крае находится на неэпидемическом уровне, регистрируется фоновая заболеваемость. За прошедшую неделю, с 26 ноября по 2 декабря, за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 10 тыс. 122 жителя края, показатель заболеваемости составил 36,41 на 10 тыс. населения. В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 7,5%. По данным лабораторного мониторинга, в крае циркулируют респираторные вирусы.

В предэпидемический период 2017-2018 годов в крае были привиты против гриппа 1 млн 117 тыс. человек, или 42% от численности населения, что является наибольшим процентом охвата гриппозными прививками жителей края за весь период проведения кампаний. И несмотря на длительную - с декабря 2017 года по март 2018 года - циркуляцию трех вариантов вируса гриппа, прошлой зимой в крае не было превышений эпидпорога. А среди привитых зарегистрированы единичные случаи заболеваний с нетяжелым клиническим течением и без осложнений, добавили в управлении.