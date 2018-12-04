Новые спортплощадки откроют в селах Ингушетии с самой высокой дисциплиной по оплате газа

МАГАС, 4 декабря. /ТАСС/. Новые спортивные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы от "Газпрома" появятся в муниципалитетах Ингушетии, которые проявят наиболее высокую платежную дисциплину по расчету за потребленный газ, сообщил ТАСС зампредседателя правления компании Валерий Голубев.

"Мы с главой Ингушетии придумали интересный способ повысить платежную дисциплину - все муниципальные образования и те села, которые будут платить лучше всех, получат от "Газпрома" бонус в виде строительства спортивной площадки или физкультурного-оздоровительного комплекса. Если глава региона объявит такой конкурс среди муниципальных образований", - сказал Голубев.

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в числе отстающих по оплате административный центр региона Магас, а также некоторые сельские поселения Назрановского района. По мнению Евкурова, такой конкурс сможет стимулировать жителей ответственнее подходить к оплате потребленного ресурса.

"Я поручаю объявить соревновательный процесс между сельскими поселениями и муниципальными образованиями. И в каком селе будет своевременно и в полном объеме оплачиваться потребленный ресурс, там и будут в первоочередном порядке строиться спортобъекты. Это будет своеобразный стимул для людей вовремя погашать задолженность", - сказал ТАСС Евкуров.

По информации администрации главы региона, в Магасе оплата за потребленный газ составляет только 21,3 %, в селе Экажево - 23,5 %, в селе Яндаре - 24,9 %. Не платит за потребленный газ почти две трети населения Назрани и Назрановского района.