На заводе "Интермикс Мет" в Лермонтове ввели процедуру наблюдения на семь-девять месяцев

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения сроком на семь-девять месяцев в отношении предприятия "Интермикс Мет" (ИММ) в Лермонтове, входящего в градообразующую промышленную группу. Это обусловлено необходимостью оздоровления активов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе инвестора группы компании Альберта Авдоляна.

Группа, в состав которой входят "Гидрометаллургический завод" (ГМЗ), "Южная энергетическая компания" (ЮЭК) и ИММ более полутора лет находилась в тяжелом финансовом положении. Реанимация производства началась после сделки 4 октября, когда Авдолян, известный вложениями в телекоммуникации и занимающий 146-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018", вошел в капитал комплекса. Он стал совладельцем 75% +1 акции ГМЗ, 75% +1 доли ИММ и 100% ЮЭК.

"Процедура наблюдения введена по заявлению Сбербанка, это продолжение реализации плана по финансовому оздоровлению актива. В ближайшее время процедура будет введена и в отношении еще одного предприятия группы - ГМЗ", - сказал собеседник агентства.

Как отметил координатор проекта по оздоровлению группы Андрей Коробов, слова которого приводит пресс-служба, сейчас "суммарно производится ежемесячно около 15 тыс. тонн продукции" и выполняются все договоренности с заказчиками. "При этом мы понимаем, что за почти год кризисного состояния предприятия, в котором оно оказалось до нас, его экономико-организационная структура пришла в упадок, и это нужно исправлять. Процедура наблюдения позволит наладить данные процессы", - считает Коробов.

По данным пресс-службы, процедура наблюдения дает возможность заводам оперативно решать вопросы получения электроэнергии и тепла. В рамках антикризисного плана также предусмотрен перевод офисов из Москвы в Лермонтов, что позволит осуществлять налоговые выплаты в пределах одного региона, уточнили там.