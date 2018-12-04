Фотовыставка "Ингушетия - край башен и легенд" пройдет в середине декабря в Грузии

МАГАС, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии проведет в середине декабря фотовыставку "Ингушетия - край башен и легенд" в Тбилиси. Будут представлены работы как профессиональных фотографов, так и мастеров декоративно-прикладного искусства республики, сообщил ТАСС начальник отдела по туризму комитета Магомед Тимурзиев.
"Фотовыставка "Ингушетия - край башен и легенд" уже прошла в аэропорту Минеральных Вод, сейчас мы находимся в аэропорту Сочи, а уже в середине декабря отправимся в Тбилиси. Там выставка пройдет масштабнее, к фотоэкспозиции с достопримечательностями Ингушетии присоединятся мастера народных промыслов, декоративно-прикладного искусства, а также производители продукции "Сделано в Ингушетии", - сказал Тимурзиев.
По его словам, в конце декабря выставка пройдет также в аэропорту Астрахани. В экспозицию входят порядка 30 работ профессиональных фотографов, на которых запечатлены ингушские башенные комплексы и отражены традиции народа.
"Мы таким образом презентуем наши туристические маршруты, показываем людям, какие у нас есть достопримечательности. Выставки чаще проводим в аэропортах, чтобы люди, которые ждут свой рейс, могли занять себя чем- то полезным, например, маленьким знакомством с Ингушетией", - отметил начальник отдела.
В 2017 году фотовыставка прошла в аэропортах Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани и Уфы.