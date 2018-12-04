Глава Северной Осетии поздравил коллектив госансамбля "Алан" с 80-летием

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил коллектив Государственного академического ансамбля танца ордена дружбы народов "Алан" с 80-летним юбилеем, сообщается во вторник на сайте главы и правительства республики.

"Все эти годы во всех уголках земного шара, где бы ни выступал "Алан", его восторженно воспринимали зрители, бурными овациями встречая каждый номер, восхищенными отзывами откликаясь на каждый концерт. Успешно представляя национальную культуру Осетии и демонстрируя высокий уровень осетинской танцевальной школы, наш ансамбль получил заслуженное признание в общероссийском масштабе и занимает достойное место среди лучших хореографических коллективов страны", - приводит пресс-служба слова Битарова, который посетил концерт коллектива.

Глава республики наградил членов коллектива медалями "Во славу Осетии", особо отличившиеся были удостоены званий "Народный артист Республики Северная Осетия - Алания" и "Заслуженный артист Республики Северная Осетия - Алания".

Ансамбль "Алан" был основан в 1938 году. Первыми артистами стали каменщики и шахтеры, трактористы и кукурузоводы, победители республиканского смотра художественной самодеятельности. Коллектив объездил десятки стран мира, является обладателем золотой медали международного фестиваля пяти континентов во французском Дижоне, лауреатом премии имени Коста Хетагурова, победителем многих всероссийских и международных конкурсов.