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Северный Кавказ

Рынок с продукцией местных фермеров планируют создать в Северной Осетии

Сроки создания рынка пока не известны

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Фермерский рынок с продукцией местных сельхозпроизводителей планируют создать в Северной Осетии в рамках проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Об этом сообщается во вторник на сайте главы и правительства республики по итогам общественных обсуждений разрабатываемой стратегии.

"На создаваемом в республике фермерском рынке должна быть исключительно продукция местных сельхозтоваропроизводителей, и посредники здесь будут полностью исключены", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, сроки создания рынка пока не известны, но все предложения, высказанные на общественной дискуссии, войдут в проект стратегии.

В рамках стратегии также прорабатывается возможность предоставления субсидий из республиканского бюджета для компенсации 30% от стоимости новой техники, приобретаемой производителями сельскохозяйственной продукции. Планируется также разработать механизмы поддержки фермеров, которые будут заниматься растениеводством, рыбоводством, переработкой продукции, выращиванием овощей на открытом и в закрытом грунте.

Для реализации проекта стратегии социально- экономического развития Северной Осетии в 2017 году создано Агентство развития республики. Приоритетные программы стратегии включают основные направления социально- экономического развития Северной Осетии: "Туризм", "Медицина", "Сельское хозяйство", "Культура", "Образование", "Пространственное развитие", "Промышленность", "Логистика и международная кооперация".

Правительство Северной Осетии одобрило проект стратегии. Он определен на долгосрочный период и предполагает три этапа реализации - стартовый однолетний и два шестилетних. Раз в три года будет проходить его корректировка и раз в шесть лет - обновление. Документ направлен на рассмотрение в республиканский парламент, работа над ним продолжалась более полутора лет.

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