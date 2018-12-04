Жители Ставрополья высоко оценили состояние межнациональных отношений в регионе

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Число жителей Ставропольского края, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе, с начала 2018 года выросло до 96,6% - на 1,9 п. п. к уровню прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора Ставрополья по итогам заседания краевого этнического совета.

"В уходящем году в регионе сохраняются позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений <…> Доля граждан, положительно оценивших их состояние, составила 96,6%, этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 1,9 п. п.", - цитирует пресс-служба председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества Александра Писаренко.

Совет подвел итоги работы в 2018 году по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на Ставрополье. Увеличилась и доля граждан, которые подчеркивают важность для них общероссийской идентичности - в нынешнем году этот показатель составил 89,2%. Также сохранилась тенденция снижения бытовых конфликтов с этническим компонентом. В целом состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Ставропольском крае по итогам 2018 года оценивается как стабильное с позитивным прогнозом на будущий год, отметили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества, согласно проведенным исследованиям, в 2018 году также на 1,9% уменьшилась и составила 3,4% доля граждан, указавших на ухудшение межнациональных отношений в крае. И на 17% возросло количество населения, которое считает, что низкий уровень культуры влияет на конфликтность.