Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии признали лучшим объектом спорта России

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии стал лауреатом национальной спортивной премии за 2018 год, учрежденной Министерством спорта России, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018 год, в числе которых оказался и курорт "Архыз". По мнению членов жюри и на основании онлайн-голосования он признан лучшим объектом спорта в номинации "Спортивный объект России", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным пресс-службы компании "Курорты Северного Кавказа"(КСК), под управлением которой находится "Архыз", в этой номинации также были представлены спортивный комплекс с крытым катком "Легенда" в подмосковном Домодедово и ледовый дворец спорта "Динамо" в Барнауле.

На "Архызе" проходят соревнования регионального и всероссийского масштаба по горным лыжам, сноуборду, горному велосипеду, организуются благотворительные горнолыжные уроки для школьников. "И это только начало: в планах у нас - создание многофункциональных баз для высокогорной подготовки команд, строительство новых спортивных объектов, заявки на проведение международных соревнований. Эта победа - убедительное подтверждение того, что мы движемся в нужном направлении", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Национальная спортивная премия за 2018 год вручена лауреатам в 11 номинациях. Согласно положению о премии, обязательным условием для участия в ней являются выдающиеся достижения в спорте, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в России и на международной арене, а также в пропаганду здорового образа жизни.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.