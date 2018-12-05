Премьер-министр Чечни: СМИ помогают Северному Кавказу стать инвестиционно привлекательным

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Работа СМИ помогает регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) стать более привлекательными для инвесторов, считает председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев.

"Северный Кавказ на сегодняшний день динамично развивается, показывая динамику основных социально-экономических показателей, и все больше становится привлекательным для внутреннего и внешнего инвестора. В этом, безусловно, немалая роль и СМИ. Дальше, конечно, нужно рассказывать конструктивно про развитие СКФО", - сказал он в среду на церемонии открытия VI Международного форума СМИ Северного Кавказа.

Хучиев отметил, что в условиях глобализации нельзя недооценивать вклад СМИ в современную жизнь, так как именно конструктивный диалог власти и журналистского сообщества необходим для того, чтобы донести до правящих структур существующие в обществе проблемы.

В свою очередь заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Стариков отметил, что за шесть лет проведения форум "вырос, стал серьезной площадкой для обсуждения вопросов в сфере медиа". Он добавил, что во второй день форума 7 декабря пройдут дискуссии с участием полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова, главы Минкавказа Сергея Чеботарева и глав всех семи регионов округа.

Участникам форума было передано видеопоздравление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который с 2012 по 2017 годы занимал должность заместителя полпреда в СКФО и стоял у истоков форума.

"Мне выпала честь быть в команде его основателей, и я рад, что форум живет и развивается. За эти годы он стал авторитетной экспертной площадки, которая вносит весомый вклад в развитие медиаиндустрии округа и укрепления журналистского сообщества. Вы качественно изменили профессиональный уровень прессы Северного Кавказа. Не останавливайтесь на достигнутом, у вас есть все возможности сделать округ одним из главных центров прогрессивной журналистики в России", - обратился он к представителям СМИ Северного Кавказа.

О форуме

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообществ, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе. В 2017 году форум проводится в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.