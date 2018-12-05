Власти Чечни: проведение форума СМИ в Грозном говорит о признании стабильности в регионе

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Факт проведения VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в городе Грозном свидетельствует о признании Чеченской Республики стабильно развивающимся и спокойным регионом. Такое мнение высказал ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Проведение форума, который стал с этого года международным, в Чеченской Республике, говорит о признании республики как стабильно развивающегося, спокойного региона. Второе - сам факт проведения этого форума здесь, в Чеченской Республике, также говорит о том, что мы достаточно неплохо "рванули вперед" - я имею в виду технологически. Мы переходим на цифру, мы переходим на все известные в мире технологические тренды, их реализовываем в достаточной мере", - сказал он.

Умаров отметил также, что Чечня в настоящее время "сформировалась еще и как медийное пространство и определяет очень многие направления даже в общероссийской политике". "Мы хотим показать, что Чеченская Республика - это республика, которая готова принимать здесь гостей и делать это эффективно, добросердечно, радушно и на самом высоком, комфортном уровне", - добавил он.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс- служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе. В этом году он проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.