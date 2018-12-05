Северная Осетия внедрила "бережливые технологии" во всех поликлиниках республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Все 28 поликлиник Северной Осетии включены в продолжение пилотного проекта "Бережливая поликлиника". Об этом сообщила ТАСС замминистра здравоохранения республики Елена Гиреева.

"В октябре этого года в федеральный приоритетный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ставший продолжением пилотного проекта "Бережливая поликлиника", вошли еще пять медицинских организаций республики. Таким образом с начала года принципы "бережливого производства" реализуются во всех 28 государственных медицинских организациях республики", - сказала Гиреева.

Она пояснила, что из 28 поликлиник восемь являются экспериментальными. Именно в них апробируются и активно внедряются проекты с использованием инструментов "бережливых технологий". В проект вошли, помимо медучреждений Владикавказа, медицинские подразделения центральных районных больниц, которые реализуют направления несложные по затратам и объему мероприятий, но достаточно эффективные по результатам.

Как пояснила замминистра, с использованием принципов и методов бережливого производства медицинские организации создают новый облик поликлиники с открытой регистратурой и внедрением электронной записи на прием к врачу, совершенствуют систему маршрутизации пациентов путем распределения потоков, профилактическую работу, процесс забора крови. "В медицинских учреждениях ведется работа по повышению качества оказания медицинских услуг, упрощению отдельных процедур, организации доступности медицинской помощи определенным категориям граждан, в том числе на дому, развитию патронажной службы", - уточнила замминистра.

Экономия времени пациента

По данным Гиреевой, в результате проведенных мероприятий в поликлиниках было сокращено время оформления записи на прием к врачу в среднем в четыре-шесть раз, сокращена очередь в регистратуру в среднем в три-пять раз. Коэффициент эффективности повысился в среднем в два-четыре раза.

В медучреждениях запись на прием к врачу проводится через единый портал государственных услуг, инфомат, единый кол-центр, организованный на базе Минздрава республики, а также при непосредственном обращении в регистратуру, где регистратор уже не отвлекается на телефонные переговоры.

Кроме того, благодаря организации маршрутизации пациентов и рациональному размещению врачей-специалистов сокращены сроки прохождения профилактических медицинских осмотров детей возрастом один год до полутора-двух часов против пяти-шести. Также для забора крови были организованы дополнительные кабинеты, обустроены помещения. Это позволило повысить пропускную способность в смену, сократить время протекания процесса в 2,5-3 раза.

Всего средства на реализацию проекта выделялись лишь на два медучреждения - поликлинику № 1 и детскую поликлинику № 1 во Владикавказе. С привлечением средств страховой медицинской организации филиала компании "Росгосстрах - медицина" - "Росгосстрах - Северная Осетия - медицина" были приобретены электронные стенды с актуальным расписанием приема. В детской поликлинике организованы игровые зоны, размещен телевизор с трансляцией мультипликационных фильмов, внедрена система навигации. В остальных поликлиниках проект внедрялся силами медицинского персонала.

"Бережливые" проекты

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта - внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию пациенториентированнной системы оказания медицинской помощи.

Также Северная Осетия стала одним из первых регионов страны, в котором стартует федеральный пилотный проект "Бережливое правительство". В сентябре прошлого года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обратился к первому заместителю администрации президента РФ Сергею Кириенко с просьбой о включении республики в число пяти субъектов, где в пилотном режиме будет внедряться концепция бережливого правительства.