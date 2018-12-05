Тепличный комплекс стоимостью более 1 млрд рублей открыт на Ставрополье

ПОДКУМОК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Новый тепличный комплекс стоимостью более 1 млрд рублей, предназначенный для выращивания огурцов, был открыт ООО "Весна" в поселке Подкумок Предгорного района Ставрополья, передает корреспондент ТАСС.

"Площадь новой теплицы составляет 9 га, производственная мощность - 3,8 тыс. тонн продукции в год", - рассказал на открытии руководитель компании Анатолий Пудло.

По его словам, создано 100 новых рабочих мест, работа теплиц обеспечит более 50 млн рублей поступлений в бюджеты разного уровня ежегодно. В теплицах не применяется искусственное освещение. "Особенность комплекса в том, что благодаря расположению в 6-7 световой зоне он может работать без искусственного досвечивания, значительно экономя на электроэнергии в себестоимости продукции", - рассказал Пудло.

Как отметил губернатор Владимир Владимиров, Ставрополье успешно расширяет площади тепличных хозяйств, наращивает экспортный потенциал, привлекает инвестиции в сельское хозяйство. С начала года в крае уже произведено свыше 70 тыс. тонн тепличной продукции, что на 20% больше, чем в 2017 году. К 2020 году планируется довести производственную мощность тепличных комплексов Ставрополья до 300 гектаров, а валовой сбор - до 120 тыс. тонн.

"Развитие тепличного производства - один из приоритетов, где конкурентными преимуществами Ставрополья является высокое качество продукции и возможности для снижения ее себестоимости", - сказал Владимиров.

С реализацией проекта в Подкумке общая площадь теплиц в крае достигла 198 гектаров, сообщили в пресс-службе губернатора края.