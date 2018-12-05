Глава управы Басманного района Москвы возглавил Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев назначен и. о. мэра Махачкалы, заявил в среду глава Дагестана Владимир Васильев в ходе выступления на координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике.

"Исполняющий обязанности главы городского округа Махачкала, на вас огромная ответственность. Хочу прокомментировать, на одном совещании я сказал, что подобран кандидат на мэра Махачкалы и хочу это подтвердить, он согласован, как это положено. Кандидатом подобран руководитель Басманной управы, центральной управы города Москвы, Дадаев (Салман) - дагестанец, молодой, энергичный, хорошо организуемый, с трудом отдал Сергей Собянин (мэр Москвы)", - сказал Васильев.

Глава региона подчеркнул, что каждый, кто добивается конкретных результатов, может "совершенно четко ставить вопрос о том, что он хочет продвигаться". "Я буду рассматривать все предложения. Ко мне пришли очень много людей - кто-то хочет стать моим советником, кто-то руководителем. Не теряйте время, мы все рассматриваем, но, тем не менее, это не является основанием, основанием является результат", - добавил Васильев.

Как отмечается на сайте управы Басманного района Москвы, Салман Дадаев вступил в должность главы управы с мая 2017 года.

Как сообщали ранее ТАСС в аппарате администрации города, новый глава администрации Махачкалы будет утвержден только после вступления в силу приговора в отношении отстраненного от должности мэра города Мусы Мусаева. Затем городское собрание решает вопрос о досрочном прекращении полномочий Мусаева, и запускается процедура конкурса на замещение вакантной должности. После этого комиссия рекомендует горсобранию кандидатуру, а горсобрание путем голосования ее утверждает, уточнили в администрации.

История вопроса

Девятого ноября временно исполняющим обязанности городского главы после задержания врио главы Абусупьяна Гасанова был назначен заместитель мэра Махачкалы Мурад Алиев. Гасанов стал врио города с 22 января после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Уголовное дело в отношении Мусаева было возбуждено 18 января. Он подозревался в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. 20 января он был задержан, на следующий день Советский районный суд Махачкалы санкционировал арест Мусаева. 26 января Ессентукский городской суд Ставропольского края по ходатайству следствия отстранил Мусаева от должности мэра Махачкалы.

Дело в отношении чиновника рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину. Советский районный суд Махачкалы 15 октября приговорил Мусаева к четырем года колонии общего режима. Ему также запрещено в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы. Защита обжаловала приговор.