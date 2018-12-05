Строительство современного спорткомплекса начнется в 2019 году в высокогорном ауле КЧР

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в одном из высокогорных аулов Карачаево-Черкесии начнется весной 2019 года. Об этом в среду глава региона Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с главой администрации Карачаевского района Спартаком Кущетеровым.

"Приняли решение, что уже весной 2019 года преступим к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Учкулане, где будут заниматься спортом дети и взрослые из всех ближайших высокогорных аулов", - написал Темрезов.

В ходе встречи обсуждены реализованные мероприятия в рамках Года благоустройства, которым в КЧР объявлен 2018 год, и приоритетные направления по социально-экономическому развитию района.

"Спартак Асхатович [Кущетеров] доложил, что определен маршрут, по которому будет продолжен газопровод "Нижняя Теберда-Учкулан" через Дуутское ущелье, строительство которого начнется в 2019 году. Согласился с главой администрации района в необходимости реконструкции Дома культуры в ауле Кумыш. Обязательно включим этот объект в программу по ремонту сельских ДК", - добавил Темрезов.

Ранее сообщалось, что за последние шесть лет в Карачаево-Черкесии построено и реконструировано более 50 спортивных объектов. С 2011 года количество жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 11% до 36% от численности населения КЧР.

В 2018 году в КЧР по двум федеральным целевым программам "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы" и "Устойчивое развитие сельских территорий" ведется строительство и реконструкция девяти домов культуры. В 2017 году такие объекты построены и реконструированы в 12 сельских поселениях республики.