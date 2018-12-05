В Пятигорске после реконструкции открылся Комсомольский парк

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Комсомольский парк открылся в среду в микрорайоне Белая Ромашка в Пятигорске после ремонта, передает корреспондент ТАСС. Реконструкция проходила в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, в нее было вложено более 80 млн рублей.

"Парк имеет 50-летнюю историю, в 1990-е годы его удалось сохранить от застройки, а благодаря единодушному мнению пятигорчан этот объект теперь уже вновь построен по программе формирования комфортной городской среды. В городе также идет сегодня реконструкция в Нагорном парке, уникальный пятигорский парк "Цветник" реконструируется на деньги, полученные от курортного сбора. Эти шаги станут новым этапом восстановления красоты нашего прекрасного города - столицы Северо-Кавказского федерального округа", - сказал на открытии парка полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

Реконструкция парка проведена в год 100-летия комсомола, отметил глава Пятигорска Андрей Скрипник. "Это наш теплый привет комсомольцам - строителям, работавшим здесь в 1960-1970-х годах, тем, кто подарил родному городу первую версию уютного и красивого Комсомольского парка", - сказал Скрипник.

Дизайн-проект был разработан Ставропольским краевым училищем дизайна. По просьбам жителей микрорайона в парке обустроена территория для прогулок с домашними животными. Обустроены площадки для игровых видов спорта, комплекс для уличных тренировок, территория для катания на скейтборде и роликах.

О программе

Голосование по выбору первоочередных территорий благоустройства прошло в Пятигорске 18 марта вместе с президентскими выборами. В нем приняли участие 42 тыс. жителей Пятигорска, из которых более 33 тыс. отдали голоса за реконструкцию Комсомольского парка на Белой Ромашке. После реконструкции здесь появились просторные пешеходные аллеи и первые в городе велодорожки, оформлены зеленые зоны и оригинальные клумбы, установлены перголы, новые лавочки и урны, проработана система освещения.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в крае в проект по формированию комфортной городской среды в 2018 году включено 73 объекта. "Мы сильно задолжали нашей земле, долго ничего не восстанавливали, таких объектов должно быть еще больше. В Пятигорске необходимо заняться всей исторической частью города - это большая и сложная работа", - подчеркнул Владимиров.

Как сообщалось ранее, на реализацию в Пятигорске программы формирования современной городской среды на период 2018-2019 годов из бюджета Ставропольского края выделены субсидии на общую сумму свыше 119 млн рублей.