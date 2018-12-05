КБР необходим комплекс мер по повышению безопасности на дорогах

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Врио главы Кабардино-Балкарии заявил о необходимости разработки дополнительного комплекса мер для повышения безопасности дорожного движения в республике. Казбек Коков поручил проанализировать ситуацию в этой сфере, сообщает в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"Необходимо глубоко и всесторонне разобраться в причинах происходящего, выработать комплекс дополнительных мер, призванных коренным образом изменить положение дел на дорогах республики", - цитирует пресс-служба Кокова по итогам координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

По мнению властей, низкой остается дисциплина водителей на дорогах, также нарекания вызывает состояние трасс в ряде районов республики, недостаточное освещение дорог в пределах населенных пунктов и т. д. "Даны поручения усилить контроль за обеспечением безопасности дорожного движения, на основе всестороннего анализа выявить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения и совершению ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правительства, число ДТП с тяжкими последствиями в республике остается высоким. Один из недавних примеров - гибель в конце ноября шести человек на дороге "Прохладный - Азау". Согласно данным регионального управления МВД, за десять месяцев на дорогах республики произошло 476 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 119 человек, из них шесть детей. Травмы в ДТП получили 578 человек, среди которых 70 детей.