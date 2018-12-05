"Священный котел нартов" передадут в Северокавказский филиал музея Востока

МАЙКОП, 5 декабря. /ТАСС/. Бронзовый котел V-VI вв. до н. э., обнаруженный археологами 36 лет назад в Ульском кургане Адыгеи и получивший название "священный котел нартов", передадут из Государственного музея искусств народов Востока в Москве в его Северокавказский филиал в Майкопе. Об этом сообщила в среду ТАСС директор филиала Нафисет Кушу.

"В этом году исполняется 120 лет с момента первых раскопок на Ульском кургане-святилище, Госмузей искусств народов Востока отмечает 100-летие. Символично, что самый большой артефакт, обнаруженный археологами в 1982 году в Ульском кургане, - бронзовый котел V-VI вв. до н. э., который находился в столичном музее, передадут нашему филиалу. Артефакт, который называют "священным котлом нартов", будет в постоянной экспозиции филиала", - сказала Кушу.

Директор Музея искусств народов Востока Александр Седов уточнил, что артефакт планируется передать уже в начале будущего года, как только завершится оформление необходимых документов.

Бронзовый котел из Ульского кургана диаметром порядка 90 см имеет цилиндрическую форму, круглое дно с припаянным коническим поддоном. Как отметил археолог Аслан Тов, название "священный котел нартов" артефакт получил из-за нартского эпоса (бытует у ряда народов Северного Кавказа, его основу составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей - прим. ТАСС), в котором есть история о таком же легендарном котле, обладающем магическим свойством и являющемся одним из священных сосудов древности.

Он добавил, что в античной летописи также встречаются сведения о самом большом бронзовом котле скифов: однажды царь Арифарн решил узнать численность своего войска и распорядился, чтобы каждый воин принес одну стрелу, затем велел из бронзовых наконечников отлить котел. "Во время Великой Отечественной войны, когда были оккупированы Кабарда и Адыгея, гитлеровцы присылали специальную группу для поисков легендарного котла. Искали в Кабарде под пирамидальными горами, <...> [они] не могли знать, что курган и гора по-адыгейски одно слово", - добавил Тов.

Государственный музей искусств народов Востока - единственный в России музей, который специализируется на собирании, изучении и популяризации произведений искусства народов Востока. Северокавказский филиал музея в Майкопе - единственный музей в России, специализирующийся на собрании памятников искусства всего Северного Кавказа.