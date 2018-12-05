Полпред в СКФО представил нового федерального инспектора по Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил руководству и представителям органов власти Северной Осетии нового главного федерального инспектора по республике Владимира Келехсаева, передает корреспондент ТАСС.

"Его теоретические знания и практический опыт, я уверен, помогут своевременно и качественно решать поставленные перед аппаратом полномочного представителя президента РФ в СКФО задачи, прежде всего по контролю исполнения указов, распоряжений, решений президента РФ, федеральных программ, федеральных законов. Прошу оказать всемерную поддержку", - сказал Матовников, представляя Келехсаева.

По словам полпреда, Келехсаев проходил учебу в Академии федеральной службы безопасности, Российской академии государственной службы при президенте РФ. Служил в ФСБ, общий стаж военной службы превышает 37 лет, 22 года - в подразделении по борьбе с терроризмом. Награжден различными государственными наградами.

Новый федеральный инспектор пообещал направить свой опыт на благо малой родины и выстроить плодотворную работу.

Ранее должность федерального инспектора по Северной Осетии занимал Андрей Бессонов.