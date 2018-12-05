Турнир по командным воркаут-играм на Кубок СКФО-2018 собрал 250 атлетов в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Более 250 атлетов из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) приняли участие в открытом турнире по командным воркаут- играм на Кубок СКФО-2018, состоявшемся в Парке Победы в Пятигорске, передает корреспондент ТАСС.

"В столице округа за короткий срок появилось несколько площадок для воркаута, но в Парке Победы - самая большая <...> Важно, что спорт становится все доступнее для жителей региона, а такие состязания - хороший пример для молодежи, мотивация для выбора здорового образа жизни", - сказал на открытии турнира полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

На турнир прибыли команды атлетов из Ставропольского края, Ингушетия, Дагестана, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республики. Это первые состязания такого уровня, проводимые на воркаут-площадке в парке Победы Пятигорска. Соревнования прошли в два тура, между которыми состоялись силовые конкурсы.

"В результате победителем признана команда, представившая Республику Дагестан, на втором месте - Ставропольский край, на третьем - команда из Чеченской Республики", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Пятигорска.

В 2018 году на Ставрополье в рамках программы комфортной городской среды построены три новых спорткомплекса и 14 спортивных площадок, созданы два скейт- парка и две площадки для воркаута. Губернатор Владимир Владимиров ранее заявил, что в ближайшее три года на развитие физкультуры и спорта в крае планируется направить 1,3 млрд рублей.

Воркаут - это уличная гимнастика, чаще всего выполняемая на турниках, брусьях, рукоходах и шведских стенках, относящаяся к любительским видам спорта.