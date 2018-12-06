В Грозном откроют филиал Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева

ТАСС, 6 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия договорились об открытии филиала медучреждения в Грозном, сообщил в четверг глава республики на своей странице в "Вконтакте".

"<...> Лео Антонович... возглавляет одно из ведущих медучреждений России - Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. У нас с Лео Антоновичем состоялась теплая и содержательная беседа, в ходе которой договорились открыть в Грозном филиал научного центра", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, стороны уже достигли соглашения о подготовке республиканских врачей на базе центра. "Лео Антонович обещал оказать полную поддержку в этом вопросе", - отметил Кадыров.

По его мнению, открытие грозненского филиала даст возможность вывести кардиохирургическую службу республики на новый уровень. "Это позволит оказывать качественную и эффективную медицинскую помощь не только жителям Чечни, но и других регионов Северо-Кавказского федерального округа. Для реализации данной задачи у нас есть все условия и возможности", - заявил глава региона.