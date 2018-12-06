Концепция развития Кавминвод нацелена на обновление инфраструктуры и здравниц

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Проект концепции развития курортного региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ) подготовлен властями Ставрополья и направлен на достижение стратегических целей. В первую очередь предусматривается развитие инфраструктуры и модернизация санаторно-курортной базы, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.

"Существуют серьезные инфраструктурные ограничения, особенно - в части обеспеченности территорий сетями канализации, водоснабжения. Есть вопрос по дорогам. Все они должны быть сняты в результате разработки и последующей реализации концепции", - цитирует пресс-служба слова главы региона Владимира Владимирова.

Второй комплексной задачей является модернизация санаторно-курортной базы в регионе. Ориентировочная потребность в средствах на эти цели в ближайшей перспективе составляет 3,5 млрд рублей, около половины из которых нужны для обновления диагностического и другого оборудования в здравницах. "Необходима модернизация санаториев. Ни для кого не секрет, что многие туристы, выбирая место для проведения отпуска, в первую очередь смотрят на то, когда построено здание санатория или гостиницы, когда последний раз в них проводился ремонт", - отметил Владимиров.

Также концепция предусматривает осуществление комплекса мер для развития социальной сферы, защиты экологии, обеспечения безопасности в регионе КМВ. Работа над проектом документа продолжается, завершить ее планируется до конца зимы 2019 года. Губернатор подчеркнул, что сегодня концепция является рабочим документом, который будет корректироваться и дополняться в диалоге с общественностью, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, с начала действия эксперимента по курортному сбору в мае этого года на Кавминводах уже получено около 164 млн рублей, а до конца года планируется собрать более 180 млн рублей. Все полученные средства направляются на благоустройство курортной инфраструктуры в городах Кавказских Минеральных Вод. В Железноводске за счет этих средств уже завершены ремонтные работы на "Лермонтовском терренкуре" в Курортном лечебном парке. В будущем году на благоустройство курортов в регионе КМВ планируется направить более 200 млн рублей, которые будут авансом заложены в краевом бюджете, что позволит заблаговременно начать необходимые работы.

Всего за 10 месяцев этого года Ставрополье посетило 1 млн 147 тыс. человек, что сопоставимо с турпотоком аналогичного периода прошлого года.