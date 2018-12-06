Врио главы КБР назвал туризм и сельское хозяйство приоритетами для экономики региона

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Туризм и сельское хозяйство являются основными направлениями развития экономики в Кабардино-Балкарии (КБР), заявил ТАСС врио главы региона Казбек Коков в кулуарах VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в Грозном.

"Будем интенсивнее развивать экономику республики, приоритеты понятны. Точки роста понятны уже - это туризм, сельское хозяйство. Видим, что это основные направления, которые сегодня можем быстрыми шагами развивать и получить соответствующий результат по увеличению валового регионального продукта, что позволит нам, соответственно, увеличить доходы в бюджет", - сказал Коков.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс- служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.