Глава Северной Осетии считает, что форум СМИ в СКФО повышает профессионализм журналистов

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Международный форум СМИ Северного Кавказа играет большую роль в повышении профессионализма журналистов, сказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ходе форума в Грозном.

"Хочу сказать, что такие мероприятия играют большую роль в профессионализме, который необходим любому журналисту. Передо мной кодекс СМИ Северного Кавказа и я думаю, что если все журналисты будут его исполнять, то это будет, конечно, профессиональным отражением той реальной жизни, которая сегодня есть в любом регионе СКФО", - сказал Битаров.

Он также отметил, что информация, которую транслируют СМИ, играет большую роль для привлечения туристов в регион.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей органов власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.