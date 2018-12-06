Фонд "Посети Кавказ" займется поддержкой туристических инвестиционных проектов

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" станет единым оператором системы управления туристическими проектами на Северном Кавказе и с 2019 года начнет поддерживать инвестиционные проекты, в первую очередь проекты туристических маршрутов. Об этом на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" сообщила заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Принято решение [с начала 2019 года] внедрять единую систему управления туризмом на Кавказе, чтобы формировать и поддерживать инвестпроекты в сфере туризма, и еще один институт поддержки, который у нас активно заработает в следующем году - это фонд "Посети Кавказ", который будет поддерживать проекты, в том числе, что немаловажно, по продвижению туристических маршрутов и туристических брендов на территории [регионов Северного Кавказа]", - сказала она.

Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе запущено несколько межрегиональных маршрутов: "Путешествие экспресс Кавказ", "Великий шелковый путь", железнодорожный круиз "Чайный экспресс".

Фонд "Посети Кавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в продвижении туристического потенциала.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.