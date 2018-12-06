Чечня и Ингушетия уберут посты на административной границе

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Посты на установленной недавно административной границе Чечни и Ингушетии будут убраны, сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Мы (Чечня и Ингушетия) между собой решили уже убрать блок-посты, договорились, что когда это все закончится, мы уберем <...> те посты, которые в приграничных районах стояли, мы их убираем", - сказал Евкуров.

Ранее сообщалось, что в Сунженском и Малгобекском районах Ингушетии вместо приграничных постов установлены въездные арки с символикой двух регионов.

Соглашение об установлении административной границы в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров. Граница между этими республиками не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

В октябре соглашение было ратифицировано парламентами обеих республик, соответствующий закон вступил в силу. Однако нормативный акт был оспорен группой депутатов ингушского парламента. Они обратились в КС Ингушетии, и в конце октября суд признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта. КС Ингушетии также постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.

Евкуров 8 ноября обратился в КС РФ. Заявитель полагает, что вопрос, рассмотренный КС Ингушетии, был неподведомственен этому суду. Также, по мнению Евкурова, при определении конституционности закона необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции КС РФ, поскольку именно КС РФ уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции России договоров между органами госвласти регионов. В четверг Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.