Матовников: главный посыл форума СМИ в Грозном - мирный Северный Кавказ

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Самый главный посыл VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в Грозном - мирный Северный Кавказ, бандподполье в регионе уничтожено. Об этом заявил в четверг на форуме полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Северный Кавказ - мирный, и это самый главный посыл сегодняшнего форума. Потому что бандподполье уничтожено, системы у них не существует - бегает по горам два человека в одном месте, шесть человек в другом месте, но это уже люди, которые живут на своем острове. В целом мы живем на мирном Кавказе и это самый главный процесс", - сказал Матовников.

По его словам, решение, которое было принято прошлом году о проведении форума в регионах, было верным. "И мы будем дальше двигаться в этом направлении", - сказал он.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей органов власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.