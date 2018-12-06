Механизмы поддержки бизнеса в СКФО наиболее активно используются в АПК и туризме

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Предприниматели, работающие на Северном Кавказе в сферах агропромышленного комплекса, туризма и промышленности, наиболее активно используют механизмы доступной им инвестиционной поддержки. Об этом на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" сообщила заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Для Северного Кавказа [наиболее активно пользующиеся мерами инвестподдержки отрасли] - это агропромышленный комплекс, туризм - пока эта сфера представлена в инвестициях неактивно, но ей уделяется огромное внимание. <…> Промышленность - третья в этом списке, но не по значимости", - сказала она.

Рухуллаева отметила, что для работы на Северном Кавказе бизнесу важно уметь быть компетентным для привлечения мер поддержки. "На уровне Минкавказа у нас ключевой инструмент - государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", которая уже третий год предоставляет меры поддержки при реализации конкретных инвестиционных проектов. Мы ежегодно совершенствуем этот механизм, стараемся быть открытыми к вопросам, замечаниям, предложениям по совершенствованию, упрощению, может быть, расширению этого механизма", - сказала она.

Замминистра пояснила, что в рамках госпрограммы средства предоставляются субъектам СКФО через региональные корпорации развития, которые в свою очередь уже софинансируют проекты инвесторов в регионах.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.