Врио главы КБР считает, что СМИ показывают Северный Кавказ с позитивной стороны

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Средства массовой информации показывают Северный Кавказ с позитивной стороны, как мирный, дружелюбный и гостеприимный. Об этом сказал в четверг на Форуме СМИ Северного Кавказа врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Переходя к вопросу взаимоотношений власти и средств массовой информации, я считаю, что в основном оно конструктивно, плодотворно, и мы видим это отражение на примерах, которые сегодня приводились в части того, что Кавказ мирный, дружелюбный, гостеприимный. И примеры приводились, что сегодня видим Грозный, показываем Грозный, показываем весь Северный Кавказ именно с позитивной стороны. И я считаю, что вот тот позитив, который сегодня идет, тот форум, который сегодня проходит, он и отражает наше взаимодействие власти и СМИ", - сказал он.

По его мнению, основную роль во взаимоотношениях между властью и обществом играют СМИ. "И с развитием информационных технологий роль средств массовой информации во взаимоотношениях власти и общества приумножается", - заключил врио главы КБР.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс- служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.