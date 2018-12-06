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Северный Кавказ

Медучреждения Владикавказа оформили более 50 тыс. электронных больничных с начала года

Электронные листки нетрудоспособности оформляются с согласия пациента в 49 республиканских государственных медучреждениях

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Владикавказа с начала 2018 года выдали более 50 тыс. электронных листков временной нетрудоспособности. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

"Общее количество выданных электронных больничных составило 53 545 с начала 2018 года. Среди медицинских организаций по количеству выданных электронных листков лидируют поликлиника №1 и № 4 Владикавказа", - сказал представитель пресс-службы.

Электронные листки нетрудоспособности оформляются с согласия пациента в 49 республиканских государственных медучреждениях.

Электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в ФСС.

Переход на ЭЛН позволяет существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, а также минимизирует время пациентов, работодателей и фонда соцстрахования.

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