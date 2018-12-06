Дни культуры Карачаево-Черкесии пройдут в Австрии

ЧЕРКЕССК, 6 декабря. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) представит в столице Австрии культурное наследие и творческий потенциал региона в рамках Дней культуры и искусства народов республики, открытие которых запланировано 7 декабря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства КЧР.
"Такие мероприятия направлены на популяризацию культуры, традиций и обычаев народа Карачаево-Черкесии. <…> Это один из шагов для укрепления уже установленных дружеских связей между регионами в рамках соглашения с Тиролем", - приводятся в сообщении слова постоянного представителя КЧР в Москве Мадины Гоговой.
В рамках Дней культуры состоится выставка декоративно-прикладного искусства, будут в частности, представлены национальные костюмы народов КЧР. Известные артисты и коллективы республики, в числе которых государственный ансамбль "Эльбрус", выступят с вокальными и хореографическими номерами.
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Карачаево- Черкесией и австрийской федеральной землей Тироль было заключено в конце августа 2017 года. Ранее сообщалось, что власти КЧР намерены использовать опыт Тироля в развитии туризма и сельского хозяйства.