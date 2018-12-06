Потребность в ученических местах в СКФО к 2020 году вырастет до 100 тысяч

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Потребность в ученических местах в регионах Северного Кавказа к 2020 году составит более 100 тыс. При этом действующие школы и те, что планируется построить, рассчитаны на 63 тыс. учащихся, сообщил на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
"Северный Кавказ - единственный округ, где трехсменное образование. Я смотрел, сколько заложено количественно мест - 63 тыс., а у нас до 2020 года необходимость, обусловленная рождаемостью, более 100 тыс. новых ученических мест. <…> Это [нехватка ученических мест и трехсменное образование] не может соответствовать тому, чтобы на этой территории был качественный скачок", - сказал он.
В 2017 году по итогам совещания по вопросам обеспечения доступности качественного общего образования в субъектах России, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), во Владикавказе было принято решение о выделении регионам СКФО около 3,7 млрд рублей из Резервного фонда правительства России. Средства были направлены на строительство новых школ в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.