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Северный Кавказ

Суд ввел наблюдение на градообразующем заводе "ГМЗ" в Лермонтове

Процедура носит "скорее юридический характер" и не затронет работников и производство, заявил координатор проекта по оздоровлению группы Андрей Коробов

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края в четверг ввел наблюдение на градообразующем "Гидрометаллургическом заводе" (ГМЗ) в Лермонтове, сообщил ТАСС представитель пресс-службы инвестора группы - компании Альберта Авдоляна в четверг.

"Процедура является продолжением реализации плана по финансовому оздоровлению актива, она вводится на срок от 6 до 9 месяцев", - сказал он.

Группа, в состав которой входят ГМЗ, ООО "Интермикс Мет" (ИММ) и "Южная энергетическая компания" (ЮЭК) более полутора лет находилась в тяжелом финансовом положении. В октябре Авдолян, известный вложениями в телекоммуникации и включенный в рейтинг Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018", вошел в капитал комплекса. Он стал совладельцем 75% +1 акции ГМЗ, 75% +1 доли ИММ и 100% ЮЭК.

Процедура носит "скорее юридический характер", заявил координатор проекта по оздоровлению группы Андрей Коробов, слова которого приводит пресс-служба, "Это никак не затронет ни работников предприятия, ни само идущее сейчас производство", - сказал Коробов.

Внешнее наблюдение должно обеспечить сохранность имущества должника, анализ его финансового состояния, составление реестра требований и проведение первого собрания кредиторов, сказал ТАСС эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев. "Оно вводится, когда имеются достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена", - сказал Калачев.

4 декабря Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения в отношении другого предприятия группы - "Интермикс Мет" по заявлению Сбербанка.

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