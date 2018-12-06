Суд ввел наблюдение на градообразующем заводе "ГМЗ" в Лермонтове

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края в четверг ввел наблюдение на градообразующем "Гидрометаллургическом заводе" (ГМЗ) в Лермонтове, сообщил ТАСС представитель пресс-службы инвестора группы - компании Альберта Авдоляна в четверг.
"Процедура является продолжением реализации плана по финансовому оздоровлению актива, она вводится на срок от 6 до 9 месяцев", - сказал он.
Группа, в состав которой входят ГМЗ, ООО "Интермикс Мет" (ИММ) и "Южная энергетическая компания" (ЮЭК) более полутора лет находилась в тяжелом финансовом положении. В октябре Авдолян, известный вложениями в телекоммуникации и включенный в рейтинг Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018", вошел в капитал комплекса. Он стал совладельцем 75% +1 акции ГМЗ, 75% +1 доли ИММ и 100% ЮЭК.
Процедура носит "скорее юридический характер", заявил координатор проекта по оздоровлению группы Андрей Коробов, слова которого приводит пресс-служба, "Это никак не затронет ни работников предприятия, ни само идущее сейчас производство", - сказал Коробов.
Внешнее наблюдение должно обеспечить сохранность имущества должника, анализ его финансового состояния, составление реестра требований и проведение первого собрания кредиторов, сказал ТАСС эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев. "Оно вводится, когда имеются достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена", - сказал Калачев.
4 декабря Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения в отношении другого предприятия группы - "Интермикс Мет" по заявлению Сбербанка.