Северный Кавказ имеет большой потенциал в сфере экспорта туристических услуг

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа имеют нереализованный потенциал создания туристических услуг для иностранцев, сообщила на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Потенциал у нас не реализован как с точки зрения внутреннего въездного туризма, так и с точки зрения экспорта этих услуг. Сейчас мы уже более активно налаживаем связи с рядом зарубежных стран для того, чтобы сделать на системной основе предложения для туристических групп из разных стран", - сказала она.

По словам Рухуллаевой, интерес к созданию туров на Северный Кавказ уже проявляют представители Китая, с ними ведутся переговоры. "Недавно на российско-азербайджанском форуме, который проходил в Баку, мы обсуждали эту тему с Азербайджаном, с их ведомством, которое занимается туризмом, и с их ключевыми туроператорами - они тоже заинтересованы в реализации совместных проектов", - пояснила замминистра.

Она отметила, что привлекательным для иностранных туристов видится и круизный туризм на Каспии, для запуска которого необходимо создание портовой инфраструктуры.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компания "Курорты Северного Кавказа" и Корпорация развития Северного Кавказа.