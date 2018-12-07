ФМБА направит в Чечню бригады врачей для диспансеризации

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) направит в Чечню врачей для проведения диспансеризации. Об этом журналистам сообщил в пятницу глава ФМБА Владимир Уйба в ходе рабочей поездки в Сочи.

"По Северному Кавказу я подписал вчера приказ - в Чечню выезжает через несколько дней бригада для проведения диспансеризации. И в Ингушетии мы такую работу проводили дважды в этом году", - сказал Уйба.

По его словам, на Северном Кавказе большая помощь оказывается именно для жителей поселков труднодоступных населенных пунктов.

В целом, по стране за год специалисты ФМБА провели диспансеризацию для более 70 тыс. человек. В настоящее время проводится еще обследование в Приморье. Там командировка бригад завершится 20 декабря.

"Восемь командировок в течение года мы провели в регионах как-раз для оказания помощи, в том числе обследования в труднодоступных местах людям, которые сами планово не могут выехать, провести обследование по программе диспансеризации", - сказал Уйба.