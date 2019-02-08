Школу на 320 мест открыли в предгорном селе Мужичи в Ингушетии

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Школу на 320 мест открыли в предгорном селе Мужичи в Сунженском районе Ингушетии. В торжественной церемонии приняли участие министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр просвещения РФ Ольга Васильева и глава региона Юнус-Бек Евкуров, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем новую школу на 320 мест в сельском поселении Мужичи. Также на данный момент в селе строится детский сад на 220 мест. Мы уже практически закрываем в этом селе такие понятия как очередность, трехсменка или даже двухсменка полностью на ближайшее, как минимум, десятилетие", - сказал на церемонии открытия школы Евкуров.

Он также отметил, что вместе с переходящими с прошлого года и те новые, которые строятся в этом году, в регионе планируется построить 19 детских садиков и 14 школ. "Это только по системе образования", - пояснил он.

Глава Минкавказа в свою очередь поздравил детей и учителей с открытием объекта и отметил позитивные традиции школы, накопленные с момента открытия старого здания - с 1957 года. "Мы здесь сегодня собрались, чтобы открыть современную, красивую большую общеобразовательную школу, качественную, современную, с современными классами, спортзалом, стадионом, оборудованием", - сказал он.

Васильева выразила уверенность, что возможности школы позволяют реализовать в ней не только учебную программу, но и "дополнительную деятельность".

О школе

Строительство школы велось по федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы", ее стоимость составила порядка 182 млн рублей.

Старое здание школы 1957 года постройки, в котором ранее учились дети из Мужичей, будет снесено. Школа была рассчитана на 90 мест и в ней обучались более 300 детей по двухсменной системе. Как сообщал ранее ТАСС глава села Муса Гандаров, из-за недостатка ученических мест, во дворе старой школы были поставлены деревянные вагончики, которые в зимний период отапливались небольшими печками.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 12 школ и 17 детсадов в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография". По данным регионального Минобразования, в Ингушетии ликвидировано трехсменное обучение, двухсменное сокращено на 27% за последние годы.