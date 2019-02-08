Эксперт: городище "Нижний Джулат" в КБР нужно незамедлительно спасать

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Памятник археологии федерального значения "Городище Нижний Джулат" в Кабардино-Балкарии (КБР) требует незамедлительных работ по спасению. Такое мнение высказал в пятницу советник по науке республиканского "Фонда сохранения культурного и природного наследия" Тимур Кармов.

Ранее сообщалось, что археологи впервые после 30-летнего перерыва приступят к раскопкам городища и что памятник предлагается включить в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мы сформировали предварительный план работ на следующие несколько лет. Прежде всего оценили степень разрушения и в ближайшее время будем проводить консервационно-спасательные работы, в том числе кромок, которые были разрушены в результате как хозяйственной деятельности человека... Часть городища оседает в реку, а часть была разрушена карьером, так что нужно спасать тот слой, который может осыпаться", - сказал Кармов на пресс-конференции, посвященной завершению реализации первого этапа проекта "Международный историко-культурный парк Джулат".

По его словам, к работе могут быть привлечены представители Южного федерального университета и сотрудники научно-исследовательского института культурного и природного наследия. Работа идет в рамках проекта "Международный историко-культурный парк Джулат", получившего поддержку Фонда президентских грантов 2018 года. Проект направлен на сохранение, изучение и популяризацию памятника археологии. Далее предполагается этап реконструкции: исследователи предлагают как физическую реконструкцию объектов, так и воссоздание их 3D-моделей.

"Нужно определиться, что мы будем делать: музей-заповедник или историко-культурный тематический парк... Следующий этап - это создание четкой концепции, которая на 60-70% должна состоять из сюжетно-тематической структуры будущего парка. Когда это определится, специалисты создадут макеты и покажут, как это будет выглядеть", - отметил присутствовавший на встрече замруководителя Центра изучения и проектирования музеев Российского научно-исследовательского института Тарас Поляков.

Комплекс, о котором идет речь, состоит из цитаделей и "посадов", окруженных рвами и валами, а к ним примыкает селище. Как считают археологи, поселение возникло в последние века до нашей эры и непрерывно существовало до VII века н. э. Следующий период жизни на Нижнем Джулате историки связывают с золотоордынскими временами. Считается, что в конце XIII-XIV веков это был один из крупнейших городов Золотой Орды на Северном Кавказе - с жилыми ремесленными кварталами, мощными оборонительными стенами, самой большой в регионе соборной мечетью с минаретом.