В девяти районах КБР и Нальчике до конца 2019 года откроют 19 ясельных групп на 860 мест

НАЛЬЧИК, 18 февраля. /ТАСС/. Девятнадцать блоков ясельных групп построят в девяти районах Кабардино-Балкарии (КБР) и Нальчике до конца 2019 года, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В целях создания комфортных и безопасных условий для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в девяти районах Кабардино-Балкарии и городе Нальчике ведется строительство девятнадцати блоков ясельных групп на 860 мест. Срок сдачи объектов в эксплуатацию - конец 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что все дети в Кабардино-Балкарии в возрасте до полутора лет будут обеспечены местами в детских садах к концу 2021 года.