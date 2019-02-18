Три школы на 720 мест откроются в Ингушетии до конца 2020 года в рамках нацпроекта

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в трех населенных пунктах республики три школы, каждая из которых будет рассчитана на 720 мест. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Образование", сообщил в понедельник ТАСС министр строительства республики Осман Вышегуров.

"В этом году мы начинаем строительство трех новых школ в рамках нацпроекта "Образование" в городах Назрань, Карабулак и в сельском поселении Средние Ачалуки. Каждая школа будет рассчитана на 720 ученических мест, сдать все три объекта мы планируем до конца 2020 года", - сказал Вышегуров.

По его словам, школы будут оснащены всем необходимым для учебного процесса оборудованием, также в зданиях будут созданы профильные классы.

"Стоимость всех трех объектов составляет 1,5 млрд рублей. В образовательных учреждениях будут профильные классы для занятий химией, физикой, отдельные мастерские для мальчиков и девочек, большие актовый и спортивный залы и библиотека. Все эти кабинеты будут оснащены новейшим оборудованием, строительство объектов позволит также создать новые рабочие места", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 12 школ и 17 детсадов в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография". По данным регионального Минобразования, в Ингушетии ликвидировано трехсменное обучение, двухсменное сокращено на 27% за последние годы.