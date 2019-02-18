Беженцев из Сирии начали обучать русскому языку в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) организовали курсы для обучения русскому языку вернувшихся на историческую родину кабардинцев из Сирии, чтобы помочь им в интеграции в российское общество. Об этом сообщил в понедельник замминистра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей региона Джамбулат Гергоков.

По данным региональных властей, в настоящее время в КБР с разрешением на временное проживание находятся 470 и с видом на жительство 834 граждан Сирии. С 2012 года по настоящее время 158 граждан Сирии получили гражданство РФ и один человек вид на жительство. Все они являются этническими адыгами.

"Согласно имеющейся информации, 95% из находящихся в республике граждан Сирийской Арабской Республики владеют кабардинским языком и только 25% - русским. Для решения данной проблемы, совместно с институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), в городе Нарткала и в селении Кременчук-Константиновское организовано обучение русскому и родному языкам 50 соотечественников из Сирии по программе "Русский язык как иностранный с опорой на знание кабардинского языка", - сказал Гергоков на заседании коллегии ведомства.

Он добавил, что в 2018-2019 учебном году в КБГУ обучается 138 студентов-соотечественников, в Аграрном университете - 11. Ведется планомерная работа по социально- культурной адаптации студентов соотечественников, обучающихся в вузах региона, сказал Гергоков.