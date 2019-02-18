Участок федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии отремонтируют к осени 2020 года

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют завершить реконструкцию самого крупного дорожного проекта в Северо-Кавказском федеральном округе - 26-километрового участка федеральной трассы "Кавказ" - до осени 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Уже проведены подготовительные и земляные работы на участке между селами Яндаре и Троицкое и укладка водопропускных труб. Уложено два слоя асфальтобетона протяженностью 6,9 км, а все работы мы планируем завершить к осени 2020 года. Теперь необходимо завершить формирование документации по планировке территории, чтобы Росавтодор своевременно выплатил компенсации собственникам земельных участков и недвижимости, попадающих в зону строительства", - передает пресс-служба слова первого вице-премьера региона Багаудина Оздоева.

По его словам, на момент начала работ в зоне реконструкции находилось порядка 540 строений и земель сельхозназначения, из которых более 115 были не оформлены.

"Юнус-Бек Евкуров поручил членам правительства республики создать межведомственную комиссию для оперативного решения проблем, которая урегулирует ситуацию с объектами недвижимости, попадающими в зону строительства трассы", - говорится в сообщении.

Для распределения транспортных потоков на объекте построят три транспортные развязки на разных уровнях. Существующий мост через реку Сунжа реконструируют, а рядом построят новый.

Ранее сообщалось, цельный участок федеральной трассы "Кавказ", длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено доведение расширение проезжей части до четырех полос. Реконструкцию проводит подведомственное Росавтодору ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ".