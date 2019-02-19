Студенты Северной Осетии начнут обучаться робототехнике в "Кванториуме"

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Первокурсники североосетинского госуниверситета им. К. Хетагурова (СОГУ) начнут обучатся робототехнике в открывшемся в конце 2018 года технопарке "Кванториум". Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между вузом и технопарком, сообщила во вторник журналистам пресс-служба минобрнауки республики.

"Уже в эту субботу на базе "Кванториума" начнут проходить пары по робототехнике для первокурсников факультета математики и информационных технологий СОГУ", - говорится в сообщении.

Главный акцент в совместной работе в рамках соглашения образовательные учреждения планируют сделать на профориентации.

Технопарк во Владикавказе был открыт в декабре 2018 года. Там дети могут бесплатно заниматься по шести направлениям: IT, аэро, био, промробо, хайтек и промдизайн. Кроме того, обучающимся доступны дополнительные занятия по английскому языку и шахматам и по математике. Технопарк рассчитан минимум на 800 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

На создание технопарка было выделено более 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.