Национальный парк "Самурский" появится в Дагестане до конца 2019 года

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Национальный парк "Самурский" будет создан до конца текущего года в Дагестане, в него войдут около 56 тыс. га на юге республики, в том числе Самурский лес - единственный в РФ субтропический лиановый лес. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

"До конца 2019 года у нас на юге республики появится национальный парк "Самурский", куда войдут территория Самурского леса (более 13 тыс. га) и дополнительно более 42 тыс. га земель Дербентского, Магарамкентского, Докузпаринского и Ахтынского районов", - сказал Карачаев.

Работает межведомственная группа

По его словам, в целях организации работ по созданию национального парка "Самурский" распоряжением правительства Республики Дагестан образована межведомственная рабочая группа.

"При разработке положения о национальном парке "Самурский" корректировка границ проходит, в первую очередь, с учетом замечаний и предложений самих собственников, пользователей и арендаторов входящих в границы парка земельных участков, а также с учетом мнения жителей населенных пунктов и заинтересованных граждан", - пояснил глава минприроды региона.

Он сообщил, что национальный парк будет состоять из двух изолированных участков - кластер "Дельта Самура", расположенный в прикаспийской низменности (более 13 тыс. га) и кластер "Шалбуздаг", расположенный в высокогорной части Южного Дагестана (более 42 тыс. га).

"Создание в Дагестане национального парка "Самурский" пойдет на пользу не только сохранению богатейшего видового разнообразия флоры и фауны нашей республики и страны, но и послужит толчком для развития экологического туризма в республике, что принесет региону дополнительные доходы и создаст дополнительные рабочие места", - отметил Набиюла Карачаев.

Парку быть

По словам главы Дагестана Владимира Васильева, уже проделана значительная работа по созданию нацпарка. "Есть межведомственная рабочая группа под руководством Карачаева, который говорит, что у него не вызывает никаких опасений график выполнения работ. Значит, парку быть. И в этом году мы должны определиться с парком", - сказал Васильев в четверг на встрече с журналистами в Махачкале.

Министр природных ресурсов и экологии республики также сообщил ТАСС, что на сегодня на территории Дагестана в ведении министерства природных ресурсов и экологии региона находятся 44 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения - 12 государственных природных заказников, 4 природных парка, 1 лиманно-плавневый комплекс, 27 памятников природы. Также на территории республики расположены 5 ООПТ федерального значения общей площадью более 133 тыс. га.

О Самурском лесе

Самурский лес - единственный в России субтропический лиановый лес, расположенный недалеко от Дербента в дельте реки Самур в Магарамкентском районе Дагестана примерно в 200 км к юго-востоку от Махачкалы и в Хачмазском районе Азербайджана. На территории России Самурский лес входит в Самурский государственный природный заказник площадью 11,2 тыс. га, в котором расположено семь населенных пунктов сельского типа и три пограничные заставы. Самурский заказник является одним из трех государственных заказников федерального значения в Дагестане.

В Самурском лесу растет множество различных видов деревьев, которые переплетены лианами. В этом лесу насчитывается более 16 видов средиземноморских лиан. Кроме того, Самурский лес, по данным министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, является одним из востребованных и посещаемых туристических мест.

20 июля 2017 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям пообещал обратить внимание на проблему Самурского леса в Дагестане. Таким образом Путин отреагировал на выступление главы Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Арифа Керимова, попросившего президента о помощи. По словам Керимова, из-за постоянного воздействия хозяйственной деятельности человека за последние несколько десятилетий площадь Самурского леса сократилась в четыре раза.