Северная Осетия перейдет на цифровое телевещание в начале июня

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Северная Осетия перейдет на цифровое телевещание 3 июня этого года. Об этом сообщил руководитель управления республики по информационным технологиям и связи Алан Салбиев на совещании по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти республики с органами местного самоуправления.

"Северная Осетия вошла в число регионов третьей очереди отключения аналогового телевидения. Раньше всех на Кавказе, 11 февраля, на цифровое вещание перешла Чечня, 15 апреля перейдут Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Ставропольский край, 3 июня - Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия", - сказал Салбиев.

Он отметил, что был сформирован список нуждающихся в приставках и спутниках, в том числе в горах, которые относятся к числу малоимущих и не могут самостоятельно их приобрести. Всего таких семей почти 1,9 тыс. По поручению главы республики Вячеслава Битарова им будут приобретаться спутниковые комплекты и цифровые ТВ-приставки.

Руководитель региона также поручил проводить подворовые обходы во всех районах по разъяснению населению отключения процедуры аналогового телевидения и перехода на "цифру". Работа по переходу должна завершиться раньше срока - до 1 мая.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". К новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети. 20 каналов доступны не менее чем 98,4% населения России.

В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз- ТВ".