КБР предложила включить в госпрограмму два проекта в сфере туризма

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) представили Ростуризму два проекта общей стоимостью более 6 млрд рублей для включения в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщил в четверг заместитель министра курортов и туризма региона Ахмат Сумаев.

"На сегодняшний день прорабатывается вопрос участия республики в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)" с включением инвестиционных проектов "Создание туристско-рекреационного кластера "Атажукинский парк" и "Создание туристско-рекреационного кластера "Черек". Общий объем капитальных вложений по этим кластерам составит: по Череку 3 млрд 378 млн рублей, по Атажукинскому парку - 2 млрд 864 млн", - сказал Сумаев, выступая на заседании коллегии министерства.

В рамках аналогичной программы, действовавшей до конца 2018 года, республиканскому бюджету было выделено 145 млн рублей, на софинансирование программы регион выделил 10 млн рублей. "Плановый объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования на 2018 год составлял 389 млн рублей, фактическое исполнение - 457 млн рублей, что на 17% выше планового показателя", - отметил Сумаев.

За счет госпрограммы в Нальчике появился первый сетевой отель "AZIMUT" - одна из крупнейших гостиничных сетей, работающих на российском и европейском рынках, санаторий "Целебные воды", специализирующийся на детском оздоровлении, оздоровительный комплекс "У Марины", пункт общественного питания на территории Верхних Голубых Озер в Черекском районе на 45 посадочных мест и другие.

По данным министерства, в прошлом году в КБР отдохнули 552,3 тыс. человек (рост составил 20%), из них более 19 тыс. - иностранцев, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 15%. В республике насчитывается 219 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма, единовременно в регионе можно разместить более 15,7 тыс. туристов и отдыхающих.