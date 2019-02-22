Все школы Ингушетии обеспечат высокоскоростным интернетом до конца 2020 года

МАГАС, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют обеспечить высокоскоростным интернетом все школы республики до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщил министр образования региона Юсуп Костоев.

"В послании президент России отметил, что все школы страны будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Во всех школах республики есть доступ в интернет, но мы будем работать над его улучшением. До конца 2020 года мы обеспечим высокоскоростным интернет-соединением скоростью 100 Мб/c школы, расположенные в городах, и скоростью 50 Мб/ c - школы, расположенные в сельской местности и поселках городского типа", - сказал Костоев.

По его словам, эта работа будет проделана в рамках нацпроекта "Образование". Также в рамках данного нацпроекта в школах региона появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей.

"На базе республиканских школ планируется открытие 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации национального проекта "Образование". Создание этих центров будет способствовать формированию у детей современных навыков проектно-исследовательской деятельности, коммуникативных компетенций и навыков социального общения", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Ингушетия участвует в 46 федеральных проектах из 67 в составе 12 национальных проектов, направленных на научно-техническое и социально-экономическое развитие территорий, повышение уровня жизни и численности населения страны. На их реализацию сроком до 2021 года республике будет выделено из федерального бюджета более 18,6 млрд рублей.