Военно-патриотический центр открылся в КЧР на базе гарнизонного Дома офицеров

ЧЕРКЕССК, 25 февраля. /ТАСС/. Дом "Юнармии" открылся в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии на базе гарнизонного Дома офицеров в горном мотострелковом соединении. В патриотическом центре юнармейцы будут изучать основы горной общевойсковой подготовки, сообщил в понедельник глава республики Рашид Темрезов.

"В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии в горном мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе на базе гарнизонного Дома офицеров открыт Дом "Юнармии". Первый такого масштаба военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу", - написал он на своей странице в Instagram.

Региональное отделение "Юнармии" создано в республике в 2016 году. Юнармейцы участвуют в патриотических акциях, спортивных соревнованиях, проводят работу по сохранению обелисков и мемориалов и т. д. "В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники под руководством опытных инструкторов-военнослужащих будут изучать на практике основы горной общевойсковой подготовки", - отметил Темрезов.

В доме "Юнармии" также создан краеведческий музей, который насчитывает более 500 экспонатов. В музей вошли и предметы древности, и современные, например, некоторые личные вещи военнослужащих горного соединения ЮВО.

Как сообщалось, дома "Юнармии" планируется открыть во всех регионах России. Центральный дом "Юнармии" открылся в начале сентября 2018 года в Москве в бывшем здании гарнизонного Дома офицеров на территории 154 отдельного Комендантского Преображенского полка.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.