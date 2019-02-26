Физкультурно-оздоровительный комплекс за 66 млн рублей построят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на 1,5 тыс. кв. м за 66 млн рублей построят в селе Арзгир на востоке Ставрополья в 2019 году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"Общая площадь планируемого ФОК составит около 1,5 тыс. кв. м. Из краевого и местного бюджета на строительство и благоустройство прилегающей территории выделяется порядка 66 млн рублей. Строительство планируется завершить до конца года", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы.

Строительство будет вестись в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. "Население Арзгирского района составляет почти 25 тыс. человек, там есть потребность в создании дополнительных мест для занятий спортом", - привели в пресс-службе слова главы министерства Алексея Когарлыцкого.

Проектная документация уже получила положительное экспертное заключение. Запланирован универсальный спортзал на 1 тыс. кв. м, предназначенный для занятий бадминтоном, баскетболом, теннисом и ручным мячом, а также художественной и ритмической гимнастикой. В торцах зала предусмотрены зоны с тренажерами. ФОК будет оснащен вспомогательными помещениями: раздевалки, душевые, тренерские, кабинет медперсонала, вестибюль, а для людей с ограниченными возможностями обязательно появятся пандусы.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Ставрополье привлечет на развитие спорта по пяти госпрограммам более 520 млн рублей. Средства пойдут на создание физкультурно-оздоровительных комплексов в Кисловодске и Ессентуках, реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Пятигорске и другие мероприятия. За последние пять лет в крае уровень обеспеченности спортивными объектами вырос больше чем в два раза с 23,5% до 48,5%, удвоилось и число населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличилось число ставропольских спортсменов, вошедших в составы сборных России по 29 видам спорта.