Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia в Ингушетии проходит по 13 профессиям

МАГАС, 26 февраля. /ТАСС/. Региональный этап чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) начался в Республике Ингушетия на базе Северо-Кавказского топливо-энергетического колледжа. Как сообщает во вторник пресс-служба минобразования республики, он продлится до 1 марта 2019 года.

В чемпионате принимают участие более 80 региональных экспертов, представители органов исполнительной и законодательной власти республики, а также бизнес-сообщества.

"В этом году более 100 участников будут соревноваться в профессиональном мастерстве по 13 компетенциям, среди которых электромонтаж, сварочные технологии, туризм, спасательные работы, кирпичная кладка, технология моды, веб-разработка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподавание в младших классах, ветеринария", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Ингушетии Юсупа Костоева.

Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" - самые масштабные в России соревнования по стандартам Worldskills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет в мае 2019 года в Казани.

Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.